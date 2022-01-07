Yargı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu'nun (Ilgaz) yer aldığı yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için seferber oluyor... Engin'in ölmediği iddiası ise izleyiciyi şaşırtan detaylardan biri oldu. Peki Ceylin, aklanabilecek mi? Yargı 15. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 15. yeni bölümden 2. Fragman.
ILGAZ, CEYLİN'İ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLUYOR
Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Ilgaz ise sevdiği kadını kurtarmanın peşindedir. Engin'in akıbeti ise büyük bir sır halinde beklemektedir.
Engin'in teyzesi Seda, Engin'in babası Yekta'ya onun ölmediğini söyler. Engin yaşıyor mu?
CEYLİN, TUTUKLANIYOR!
Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir.
Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
Yargı, 15. yeni bölümüyle 09.01.2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!
OYUNCULAR
Ceylin: Pınar Deniz
Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu
Metin: Hüseyin Avni Danyal
Eren: Uğur Arslan
İnci: Ece Yüksel
Engin: Onur Durmaz
Yekta: Uğur Polat
Pars: Mehmet Yılmaz Ak
Çınar: Arda Anarat
Defne: Beren Nur Karadiş
Gül: Zeyno Eracar
Parla: Zeynep Atılgan
Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk
Zafer: Ali Seçkiner Alıcı
Makbule: Özlem Çakar
Osman: Onur Özaydın
Neva: Başak Gümülcinelioğlu