7 Ocak 2022 Cuma 10:28 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 10:28

Yargı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu'nun (Ilgaz) yer aldığı yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için seferber oluyor... Engin'in ölmediği iddiası ise izleyiciyi şaşırtan detaylardan biri oldu. Peki Ceylin, aklanabilecek mi? Yargı 15. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 15. yeni bölümden 2. Fragman.

YARGI 15. BÖLÜM FRAGMANI

YARGI 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Yargı, 9 Ocak Pazar akşamı Kanal D'de...

ILGAZ, CEYLİN'İ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLUYOR

Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin tutuklanır ve cezaevine gönderilir. Ilgaz ise sevdiği kadını kurtarmanın peşindedir. Engin'in akıbeti ise büyük bir sır halinde beklemektedir.

Engin'in teyzesi Seda, Engin'in babası Yekta'ya onun ölmediğini söyler. Engin yaşıyor mu?

CEYLİN, TUTUKLANIYOR!

Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir.

Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı, 15. yeni bölümüyle 09.01.2022 Pazar günü saat 20.00'da Kanal D'de!

OYUNCULAR

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu