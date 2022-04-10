Yargı, 28. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı'nın son Ilgaz'ın "Sevdiğin kadının gözlerinde kendini asmak gibi bir şey bu.." sözü damga vurdu. Yargı 28. bölümde; Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi? Ceylin gerçeği öğrenince ne yapacak? Yargı 28. bölüm full izleme Puhu Tv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 28. son Bölüm izle tek parça!

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ilgaz Zafer'in katilini öğrendiğinde hayatının şokunu yaşamıştı. Yeni bölümde ise Yekta, Ceylin'i olay mahalline götürür. Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi? Ceylin gerçeği öğrenince ne yapacak?İşte Yargı 28. bölüm özeti.

YARGI 28. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 28. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

YARGI 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 28. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok izlenen dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

METIN VE ÇINAR'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR!

Ilgaz yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmiştir. Üstelik bu gerçeğin tam kalbinde olan Ceylin'in psikolojisi harap haldedir ve düştüğü yerden kalkmak için Ilgaz'a ihtiyacı vardır. Ilgaz bu büyük sırrın bilgisine sahipken sevdiği kadına karşı nasıl bir tutum takınacaktır?

Pars ve Eren ikilisinin gizli yürüttükleri soruşturma gün ışığına çıkmıştır. Ilgaz ile yolları kesiştiğinde tüm parçalar onlar için de usul usul yerine oturmuştur.

Şimdi herkesin yüzleşmesi gereken meseleler ortaya çıkmışken, kim nasıl bir tavra bürünecektir?

Hayata sımsıkı tutunmak isteyen Ceylin, hayatında ilk büyük kararlar almıştır.

Bu kararlarında Ilgaz'ı en yakınında, gücünü aldığı kaynak olarak gören Ceylin, ortaya çıkabilecek olan gerçeklerden henüz habersizdir. Her şeye rağmen yola devam etmek mümkün olabilecek midir?

CEYLİN BABASININ KATİLİNİ ÖĞRENMEYE ÇOK YAKLAŞIYOR!

Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir. Ceylin babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek mi?

Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ilgaz Ceylin'e gerçekleri anlatmak için yeni tuttukları eve geliyor. Ilgaz, Ceylin'e gerçeği söyleyebilecek mi?

Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Yekta, Ceylin'i olay mahalline götürür. Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi? Ceylin gerçeği öğrenince ne yapacak?

Ceylin, Ilgaz'ın en sevdiği sokakta ev tutar. Ilgaz ise hayatının en zor konuşmasını yapmak için Ceylin'in yanına gider.

Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ilgaz, Ceylin'e gerçekleri söyleyecek mi? Zafer'i öldürenin kardeşi Çınar olduğunu söylediğinde Ceylin ne yapacak?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 26. bölümüyle izleyenleri Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!