Yargı dizisi 65. Bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı'nın son bölümünde Ömer, Ilgaz'ın kuyusunu kazıyor! Ceylin'e saplantılı şekilde aşık olan Ömer, Yekta ile kafa kafaya verip Ilgaz'ın kuyusunu kazmaya başlarlar. Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı 65. bölüm full izleme bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı son bölüm izle!

YARGI 65. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Yargı heyecan dolu yeni bölümüyle pazar saat 20.00'de Kanal D'de!

YARGI 65. BÖLÜMDE NE OLDU?



Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı, 65. bölümü ile ekrana geldi.

CEYLİN VE ILGAZ'IN ÇOCUĞU MERCAN'A NE OLDU?



Ceylin ve Ilgaz'ın çocukları Mercan ile ilgili gizem devam ediyor. Zor bir doğumdan sonra anne ve baba olan Ceylin ile Ilgaz, çocuklarını bakımında yaşadıkları sıkıntıyı aileleriyle aşıyorlar. Bu sırada gerçekleşen bir olay ikisini de sıkıntılı bir sürece sokuyor.

Ceylin, doğumdan sonra kızı Mercan'ın üzerine titrerken Ilgaz gözünden sakınır bir haldedir. Bu sırada istenmeyen bir durum gelişir. Mercan ortalıklarda yoktur. Öldü mü, kayıp mı belirsizliğini koruyan bu olay ikisinin dünyasında büyük bir yara açar.

Bu sırada Nil, Ilgaz ısrarını koruyor. Onun bu ısrarı Ilgaz'ı itse de, Ceylin'in kıskanmasında büyük bir rol oynuyor.

ILGAZ VE CEYLİN CİNAYETİ TARTIŞIYOR!



Ilgaz, Ceylin'in aksine cinayet hakkında farklı düşündüğünü gösteriyor. Ceylin ise Ilgaz'dan daha farklı düşündüğünü ortaya koyuyor.

YARGI 65. BÖLÜM ÖZETİ



Ceylin, Nil'i ifadesini almak için emniyete getirir. Ancak bundan sonrası Ilgaz için de, Ceylin için de oldukça zorludur.

Bir yandan içlerinde taşıdıkları acıyla mücadele ederken bir yandan da mesleki olarak üstlerine düşen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Ve bu durum ikisini yine farklı fikirlerde oldukları için karşı karşıya getirir.

Ilgaz bulduğu delillerin peşinden koşar ve Nil'le ilgili hiç beklemediği bir gerçeğe ulaşır. Bu durum onu yine Ceylin'e iter.

Ne olursa olsun birbirlerinden kopamazlar ve aynı noktada buluşurlar; yani her şeyin başladığı, kalplerine bu acıyı yerleştiren yerde. Ancak "gerçek" onların tahmin ettiklerinden çok farklı ve çok uzaktadır.

Yekta, Nil'in tahmin ettiğinden çok daha fazla sır sakladığını öğrenmek üzeredir.

Merdan'ın bakımevine yerleşmesinin altında kimsenin tahmin edemeyeceği bir sebep vardır.

Çınar ve Parla ilişkilerindeki bazı sorunları görmezden gelmekte zorluk çekerler