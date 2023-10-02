1 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Fox Tv'de Kirli Sepeti dizileri yayınlanırken TRT 1'de Karateci Çocuk filmi, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8'de MasterChef ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 1 Ekim 2023 reyting sonuçları

1 EKİM 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



1 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda birbirinden sürükleyici dizi ve filmlerin yanı sıra yarışma programları ekrana geldi.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı dizisi yer aldı. Reyting tablosunda İkinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Yargı özet bölümü yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Yargı özet bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 KIRLI SEPETI FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

7 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Kirli Sepeti 2. Bölüm full izle!

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

5 KIRLI SEPETI FOX

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV

10 ATV ANA HABER ATV

Yargı 65. bölüm izle!

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 YARGI (OZET) KANAL D

4 KIRLI SEPETI FOX

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

9 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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