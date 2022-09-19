Yasak Elma, yeni sezonda heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen dizinin 6. sezonunda kadroya yeni oyuncular dahil oldu. Yasak Elma 147. bölümde Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçmişlerdir. Doğan, Yıldız'ın şikayeti üzerine cezaevine girmiştir. Yıldız'ın huzurlu yeni hayatı, Doğan'ın intikam yeminiyle bozulacaktır. Yasak Elma 147. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 147.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 147. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 147. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma'nın sezon finalinde Doğan gözünü karartıp, Çağataydan ebediyen kurtulmak için felaketle sonuçlanacak bir tuzak kurmuştu.

Doğan'ın arabaya kurduğu tuzak sonucu bir trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü.

Yasak Elma'nın yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. İlk sahnelerde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapse mahkum olur.

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen yeni bölümünde ise Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçer.

Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan'ı dünyaya getirir.

Hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşine düşecek olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal ile aşk yaşamaya başlar.

Ekin'in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru'nun hayatına ise Altay girer.

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy diziye Handan'ın (Şebnem Dönmez) abisi Engin rolüyle yer alacak.