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Yasak Elma 148. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma 148. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin sevilen entrika dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonundan ilk bölüm geçtiğimiz hafta ekrana geldi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 148. bölüm fragmanında Doğan cezaevinden çıkıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ilk tanıtım

22 Eylül 2022 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
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Yasak Elma'nın merakla beklenen 148. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde şirketin başına geçen Ender, Yıldız ve Handan arasında anlaşmazlıklar başlıyor. Hapisten çıkan Doğan ise işleri yeniden eline almak için harekete geçiyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yasak Elma 148. bölüm fragmanı

YASAK ELMA 148. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma'nın 148. bölümünde şirketin başına geçen Ender, Yıldız ve Handan arasında anlaşmazlıklar başlıyor. Hapisten çıkan Doğan ise işleri yeniden eline almak için harekete geçiyor.

Yasak Elma 148. bölümüyle 26 Eylül Pazartesi FOX TV'de.

Yasak Elma 147. son bölüm izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın yeni sezonundan ilk bölümünde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapse mahkum olur. Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçer.

Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan'ı dünyaya getirir.

Hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşine düşecek olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal ile aşk yaşamaya başlar.

Ekin'in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru'nun hayatına ise Altay girer.

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