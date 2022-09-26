Yasak Elma 148. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 148.son bölümde Hapisten çıkan Doğan ise işleri yeniden eline almak için harekete geçer. Doğan'ın ilk hamlesi kızının velayetini almak için uğraşmak olacakken, beklenmedik bir ölüm durumu daha da karışık hale getirir. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 148.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 148. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma, yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 148. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yasak Elma 148. bölümde; Doğan'ın hapisten çıkmasıyla Ender, Yıldız ve Handan endişeye kapılırlar. Şirketin başına geçen Ender, Yıldız ve Handan arasında anlaşmazlıklar başlar.

Doğan hapiste olduğu süreçte kendisine yapılanlar için herkese ama en çok da Yıldız'a bilenmiştir.

Doğan'ın ilk hamlesi kızının velayetini almak için uğraşmak olacakken, beklenmedik bir ölüm, durumu daha da karışık hale getirir.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın son bölümünde Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçer.

Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan'ı dünyaya getirir.

Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçmişlerdir. Doğan Yıldız'ın şikayeti üzerine cezaevine girmiştir. Yıldız'ın huzurlu yeni hayatı, Doğan'ın intikam yeminiyle bozulacaktır.

Hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşine düşecek olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal ile aşk yaşamaya başlar.