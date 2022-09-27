26 Eylül 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Baba, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı reyting sıralaması

26 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Zengo, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star Tv'de Yalı Çapkını ve Show TV'de Baba reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 26 Eylül 2022 Pazartesi reyting sıralaması

26 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

26 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

26 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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