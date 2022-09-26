Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 29. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümde Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi? Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Alparslan Selçuklu son bölüm izle tek parça (29. bölüm)

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜM İZLE



Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 29. bölümüyle ekrana geldi.

Alparslan, Surmari Han'dan dönerken yolda Seferiye ile karşılaşmış, onu Vaspurakan dışında habersiz dolaşmaması için uyarmıştı.

Seferiye ise Alparslan'a direnmiş ve onun lafıyla hareket etmeyeceğini söylemiş, Alparslan ısrar edince Seferiye de onu hançerlemişti. Seferiye böylelikle Alparslan'ın evlilikten vazgeçeceğini umuyordu. Seferiye'nin bu planı gerçekleşecek mi?

Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi? Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak?

Bu evliliğin olmasını çok isteyen Arslan Yusuf'un bu olaya tepkisi ne olacak, Seferiye'ye nasıl davranacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu son bölümde çelik taşıdığı kervana Alparslan tarafından el konan Yınal, tertibini kimin açığa çıkardığını bulabilecek mi? Alparslan'a bu yaptığına karşılık bir misillemede bulunacak mı?

Grigor'a söz verdiği çelikleri nasıl teslim edecek? Grigor'un çelik bulma çabaları son mu bulacak, yoksa ticaretini başka bir yolla mı halledecek?

Alparslan'ın tüm çalımıyla Surmari'ye girip içinden çelikleri aldığı kumaşları getirmesine karşılık verebilecek mi?

Alexander'ın, zararlarını tazmin etmeyi reddettiği tacirler Alparslan ve Nizamülmülk'ün teklifine nasıl yaklaşacak?

Alparslan Vaspurakan'da ticareti genişletmek ve tacirleri kazanmak için başka neler yapacak?