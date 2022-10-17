Yasak Elma 151. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma'nın 151. son bölümde Yıldız kardeşini, kendisine yapılanı affetmemesi için Ender'le birlik olup ikna eder ancak bu onlara pahalıya patlayacaktır. Yasak Elma 151. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Yasak Elma yeni sezonda heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 151. bölüm full İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 151. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 151. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV'nin sevilen entrika dizisi Yasak Elma'nın ekrana gelen son bölümünde Zeynep'in gelmesi Yıldız için büyük bir sürpriz olmuştur.

Yıldız kardeşini, kendisine yapılanı affetmemesi için Ender'le birlik olup ikna eder ancak bu onlara pahalıya patlayacaktır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ender'in Yıldız'ın evine taşınması yalıyı hareketlendirirken. Ender ve Yıldız, Caner ve Emir'i cezaevinden çıkarmak için para bulmaya çalışırlar. Ender ve Yıldız kefalet ücretini bulmak için farklı maceralara atılırken, dolandırdıkları kişi Yıldız'ın kardeşi Zeynep çıkar...