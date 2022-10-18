17 Ekim reyting sonuçları: Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve Masterchef reyting sıralaması

17 Ekim reyting sonuçları: Pazartesi akşamı Kanal D'de yerli sinema Katakulli: Gözükaralar, Show TV'de Tehlikeli Görev filmi, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Umudun Askerleri Barış Pınarı isimli belgesel, TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanı yaşanırken, Fox TV'de ise Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralaması

17 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

17 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.