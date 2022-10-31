Yasak Elma 153. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümde Yıldız, Doğan'ı yeniden hayatına alıp almamak konusunda tedirginlik yaşarken yaşayacağı şoku henüz bilmiyordur... İşte kaçıranlar için Yasak Elma 153.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 153. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 153.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 153. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 153. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Yıldız ve Doğan yakınlaşmaya başlarlar. Yıldız bir karar vermek zorundadır.

Ender ise Engin'le yakınlaşma çabasındadır. Ne yazık ki, Engin'in Yıldız'a olan ilgisi çok büyük yanlış anlamalara yol açacaktır.

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde Doğan, Yıldız'dan intikam almak için harekete geçer ve kendisini yemeğe davet eder. Yıldız, Doğan'ın kendisine yeniden evlenme teklifi edeceğini düşünürken Doğan'ın planı ise bambaşkadır.

Doğan aslında kime teklif edecek?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıldız'ın kayıp olması ve bulunamaması Doğan'ı çileden çıkarır. Doğan, Yıldız'ı ararken, ona olan hislerinin bitmediğini de anlar.