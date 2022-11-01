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Medya

31 Ekim Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması

31 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam televizyonlarda; Kızılcık Şerbeti, Hızlı ve Öfkeli 7, Bir Küçük Gün Işığı, Yalı Çapkını, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 31 Ekim 2022 reyting sonuçları

1 Kasım 2022 Salı 09:55 - Güncelleme:
31 Ekim Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması
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31 Ekim reyting sonuçları, izleyici ve yapımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Pazartesi akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star Tv'de Yalı Çapkını ve Show TV'de Kızılcık Şerbeti reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi reyting sıralaması

31 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Yasak Elma", 3. sırada Atv'de yayınlanan "Bir Küçük Gün Işığı" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada "Yasak Elma" 3. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

31 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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