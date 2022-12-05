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Dizi

Yasak Elma 157. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 157. bölüm izle!

Yasak Elma 157. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 157. bölümde Yıldız da Ender ve Doğan'ın arasını bir daha düzelmemek üzere bozmaya karar verir. Yıldız'ın planı ne? İşte Yasak Elma 157. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti

5 Aralık 2022 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
Yasak Elma 157. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 157. bölüm izle!
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Yasak Elma 157. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümde Kumru hayalindeki kişinin Selim olduğuna kesin karar vererek oynadığı oyuna devam etme kararı alır. Kumru2nun yalanı ortaya çıkacak mı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 157.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 157. bölüm full izle FOX TV!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 157. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 157. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 157. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kumru hayalindeki kişinin Selim olduğuna kesin karar vererek oynadığı oyuna devam etme kararı alır.

Yıldız ise Ender ve Doğan'ın arasını bir daha düzelmemek üzere bozmaya karar verir ve kusursuz bir plan yapar...

Ender'i hamile olduğuna inandırıp Doğan'a söylemesini sağlar. Öte yandan Ender'in doğum gününe giderek onu daha da kışkırtır. Kimsenin kendisini umursamadığını düşünen Ender ise eve girdiğinde büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın önceki bölümünde Kumru'nun yalanları Caner'i şüphelendirir. Yıldız ise Ender ve Doğan'la uğraşmaya devam eder. Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının yalan olduğunu ispat edecektir...

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