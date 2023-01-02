Yasak Elma 161. bölüm neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma 161. bölüm neden yok? sorusu, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın bu hafta ekrana gelmesi beklenen yeni bölümü TV yayın akışında yer almadı. Bu akşam saat 20.00'da dizinin önceki bölümü ekrana gelecek. Peki Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm tarihi

YASAK ELMA 161. BÖLÜM NEDEN YOK?



FOX TV'nin entrika dizisi Yasak Elma, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta eski bölümüyle ekrana gelecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

2 OCAK 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI



10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

YASAK ELMA 161. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümüne Doğan'ın Julia ile sarmaş dolaş olduğu anlar damga vurdu. Doğan'ı kıskanan Ender ve Yıldız ise hain planlarına hemen koyuldu.

Yıldıza dönmek için söz veren Doğan'ın eski ve gizli aşkı ortaya çıkıyor. Yıldız ve Ender, Doğan'ın eski aşkını araştırmaya başlıyor.

Diğer yandan Kumru'yla ayrı, annesi Handan'la ayrı ilişki yaşayan Selim yakalanıyor. Kumru ile olan randevusunda Handan bir anda çıkıp geliyor.

Doğan Kumru'yu Selim ile gördükten sonra yardımcısından araştırmasını istiyor. Ancak yardımcısı Handan ile olan ilişkisine şahit oluyor.