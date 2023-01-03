2 Ocak dizi reytingleri: Masterchef, Alparslan Büyük Selçuklu, Sipahi reyting sonuçları

2 Ocak reyting sonuçları: Pazartesi Kanal D'de 96 Saat ve Banka İşi isimli iki sinema filmi ekrana gelirken, ATV'de Jumanji: Yeni Seviye, Spectre ve Fırtınalı Soygun isimli üç yabancı sinema filmi seyirciyle buluştu. TRT1'de ise Alparslan: Büyük Selçuklu, Fox TV'de Yasak Elma (tekrar), Show TV'de Sipahi isimli dizinin yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 2 Ocak 2023 reyting sonuçları



2 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

2 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.