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Dizi

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma dünkü bölüm full izle fox tv

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi 77. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Yasak Elma dünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yasak Elma son bölüm izleyenler, Yıldız ve Kerim'in arasının düzelip düzelmeyeceğini merak ediyor. Yasak Elma dünkü bölüm full izle fox tv

22 Eylül 2020 Salı  12:32 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:32
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'nın dünkü bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı da dizinin son bölümünün ardından yayınlandı. Yasak Elma dünkü bölümde Ender ve Şahika için beklenmedik gelişmeler yaşandı. Öte yandan Lila ve Yiğit'in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yasak Elma dünkü bölüm full izle fox tv! İşte yeni bölm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA DÜNKÜ BÖLÜM FULL İZLE FOX TV! (77. BÖLÜM)

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asuman'ın Halit'le yaptığı konuşma Şahika'nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit'in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim'in arası tam düzelecekken, Şahika'nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her bölümü ekrana kitleyen Yasak elma dizisinde yılker hayranlarını sevindirecek gelişme yaşandı. Yasak Elma dizisinde Yıldız, kendisinden bile sakladığı Kerim'e aşkı gerçek oldu. Öte yandan Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yaradı.

Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI


Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Yıldı, Hlit'e geri dönmek istediğini söylüyor. Ender ise ayrılık şoku yaşıyor.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI

Şevval Sam/Ender Argun/EkinciTalat Bulut/Halit ArgunEda Ece Yıldız/ Argun/YılmazŞafak Pekdemir/Zehra ArgunBuçe Buse/Kahraman Lila ArgunBarış Aytaç/ Caner Çelebiİlber Uygar Kaboğlu/Erim ArgunNilgün Türksever/Zerrin TaşdemirBarış Kılıç/Kaya EkinciDoğaç Yıldız/ Yiğit EkinciNesrin Cavadzade/Şahika EkinciGökhan Alkan/KerimCan Nergis/ Mert

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