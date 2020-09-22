Sefirin Kızı 20. son bölüm full izle! Sefirin Kızı son bölüm full izle Puhu Tv

22 Eylül 2020 Salı 12:32 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:32

Sefirin Kızı son bölümyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 20. son bölümde yine heyecan doruktaydı. Sefirin Kızı son bölümünde, Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döndü. Sancar, ikisini her yerde aramasına rağmen bulamadı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı son bölüm full izle Puhu Tv! Sefirin Kızı 20. son bölüm full izle!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman’ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman’ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman’ın konaktaki kulağı kim?

Sefirin Kızı son bölümde; Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

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