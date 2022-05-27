Yeşilçam'ın efsane filmi dizi oluyor! 'Devlerin Aşkı' için ilk adım atıldı

Devlerin Aşkı' dizisi için ilk adım atıldı. Başrollerinde Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi usta isimlerin yer aldığı Yeşilçam filmi Devlerin Aşkı dizi oluyor. İzlenme rekorları kıran dizilerin yapım şirketi Gold Film, Devlerin Aşkı'nın haklarını satın aldı.

Yeşilçam dendiği zaman akıllara gelen ilk filmlerden birisi olan ve başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın yer aldığı "Devlerin Aşkı" filmi, yakın zamanda bir televizyon dizisi olarak ekranlara gelecek.

Reyting kurbanı olan birçok dizi başlar başlamaz final yapıyor. Bu nedenle yeni senaryolar yerine eski filmlerin uyarlanması daha popüler hale geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film'in Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Devlerin Aşkı filminin senaryo haklarını satın aldığı öğrenildi.

Efsane filmin dizi versiyonunda hangi isimlerin yer alacağı ise henüz netleşmedi.



Gold Film'in yapımcılığını üstleneceği dizide Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ı hangi oyuncuların canlandıracağı ise henüz belli olmadı. Dizinin cast çalışmalarının yakında başlaması bekleniyor.

DEVLERİN AŞKI KONUSU NEDİR?

Devlerin Aşkı 1976 yılı Türkiye yapımı yönetmenliğini Osman F. Seden'in yaptığı dramatik romantik Türkân Şoray ve Kadir İnanır filmidir.

Filmde zengin ve başarılı bir işadamı olan Süreyya Bey'in rakipleri onu alt etmek için öldürme planları yapar. Ama Tarık isimli genç bir adam Süreyya Bey'in hayatını kurtarır. Süreyya Bey, Tarık'a gönül borcu hisseder ve yanında çalışması için onu ikna eder. Tarık çalışkanlığı sayesinde yükselir ve Süreyya'nın sağ kolu olur. Ama zengin iş adamı aşık olduğu kadının, yeni dostunun eski sevgilisi olduğundan habersizdir. Güzeller güzeli Türkan'ın aşkı, iki adamı birbirine düşürür...