Baba dizisinde Tolga Sarıtaş gidiyor; Yerine Teşkilat'ın yıldızı geliyor!

Dizi sezonu sona ererkeni yeni sezonda kadro değişiklikleri olacak. Show Tv'de yayınlanan Baba dizisi başrollerinden Tolga Sarıtaş, yeni sezonda diziye veda edecek. Ünlü oyuncudan boşalan yere TRT1 'de yayınlanan Teşkilat dizisi başrollerinden Çağlar Ertuğrul'un geleceği iddia edildi. İşte detaylar...

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın yazdığı "Baba" dizisinde izleyiciyi üzen ayrılık... Tolga Sarıtaş'ın Baba dizisine veda edeceği haberi dizinin takipçilerini üzdü.

Başrollerini Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisinden dizisinin yeni sezonunda büyük değişiklik olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dizide Kadir'i canlandıran Tolga Sarıtaş'ın ayrılacağı yönündeki haberlerin sonrasında akıllara yeni ismin kim olacağı merak konusu oldu.

Baba dizisinin yeni sezonunda yaşanacak bu ayrılık haberi sonrası Tolga Sarıtaş'ın yerine Teşkilat dizisinin başrolü Çağlar Ertuğrul'un geleceği iddia edildi.

TOLGA SARITAŞ'IN YERİNE ÇAĞLAR ERTUĞRUL GELİYOR!

SuperHaber'in iddiasına göre; Teşkilat dizisinden ayrılacağı iddiaları ile sık sık gündeme gelen oyuncu Çağlar Ertuğrul, Show Tv'de yayınlanan Baba dizisine dahil olacak. Teşkilat'ın Ankara'da süren çekimleri nedeniyle sık sık hastalanan ve ayrılmak istediğini dile getiren Çağlar Ertuğrul Baba dizisinde Tolga Sarıtaş'ın yerine geleceği konuşuluyor.

Çağlar Ertuğrul'un Baba dizisine transfer olacağı haberi de her iki dizisinin izleyicisini şaşırttı.

Teşkilat dizisinde Serdar rolüyle tanınan Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılması sonrası reytinglerin çökeceği öngörülüyor.

Teşkilat dizisinde Mete Başkan karakterine hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta, TRT1 ekranında yayınlanan Teşkilat dizisine ikinci sezonun sonlarına doğru veda etmişti.

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