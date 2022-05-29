Gülsüm Ali İlhan, Gönül Dağı'nın sezon finalinde diziden ayrıldı. Başarılı oyuncunun diziden ayrılma nedeni belli oldu. Gülsüm Ali İlhan, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni bir dizi için Gönül Dağı'nı bıraktı. Oyuncunun yeni yapılacak olan Kral Kaybederse dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ İle partner olacağı ileri sürüldü.

Gönül Dağı'nda Dilek karakterini oynayan Gülsüm Ali İlhan diziden ayrıldı. Başrollerini Berk Atan ile paylaştığı dizide sevilen bir karakter olan Gülsüm Ali İlhan, yeni sezonda Gönül Dağı'da olmayacak.

Gülsüm Ali İlhan'ın gelecek sezon yayınlanacak olan "Kral Kaybederse" adlı yeni dizide yer alacağı iddia edildi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanıyor Kral Kaybederse dizisinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı konuşuluyor.

Gülsüm Ali İlhan'ın İstanbul'da yaşayan ailesi ve arkadaşlarıyla uzak durmak istemediği de gelen bilgiler arasında.

GÖNÜL DAĞI DİLEK ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı son bölümde Asuman ve Ramazan'ın düğün günü, Gönül Dağı'ndan taşlar düşmeye başladı ve Dilek görev için bölgeye gitti ve yaralandı.

Dilek'i yaralı halde kucağına alan ve dağdan indirmeye çalışan Taner, seyircinin yüreğini dağladı. Dizinin sezon finalinde Dilek karakterinin öldüğü ortaya çıktı.

Gönül Dağı Dilek'in ölüm sahneleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gönül Dağı izleyicisi Dilek'in ölümünün yer aldığı sahneleri eleştirdiği paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Gönül Dağı Dilek'in diziden ayrılması zaten günler öncesinden belli oldu. Ancak hamile Dilek karakterinin diziden ayrıldığı sahneler tepkilere neden oldu.

Hamile olan Dilek'in ölümünden sonra sosyal medyada Gönül Dağı senaristlerine çok sayıda eleştiri yapıldı.

GÜLSIM ALI'NIN YERINE SILA TÜRKOĞLU GELIYOR!

Yapımcıdan veya oyuncunun kendisinden söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Gülsim Ali İlhan'ın yerine gelecek isimle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan yapımcılar, Dilek karakterinin diziye veda etmesinden sonra Taner'in yeni sevgilisi için araştırmalara başladı.

Gönül Dağı dizisine Dilek'in yerine gelecek ismin, Emanet dizisinde Seher karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sıla Türkoğlu olduğu öne sürüldü.

Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı Emanet dizininde Seher karakterine can veriyordu. Ancak dizinin sezon finali çekimlerinde diziden ayrılmıştı.