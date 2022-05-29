Teşkilat 48. bölümüyle ekrana geldi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin sezon finalinde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Halit Başkan'ın hamlesi ise herkesi şaşırtır. Peki Teşkilat 48. bölümde neler yaşandı? İşte Teşkilat son bölüm izleme bağlantısı.

TEŞKİLAT 48. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT 48. BÖLÜMDE ÖZETİ (SEZON FİNALİ)

Teşkilat 48. bölümde Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar.

Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, 'Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder.

Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır.

Yıldırım'dan elde edilen istihbaratla Şirket'e ulaşmak pek kolay olmaz.

Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır.

Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.