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Dizi

Üç Kız Kardeş 14. Bölüm Fragmanı | Üç Kız Kardeş 14. bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin son bölümünde Türkan, ailesinin kendisine inanmaması sonucu kahrolmuştu. Üç Kız Kardeş 14. Bölüm Fragmanında ise Somer, Türkan'a inanmayı seçiyor! Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı

29 Mayıs 2022 Pazar 12:20 - Güncelleme:
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Üç Kız Kardeş 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Türkan hakkında basında çıkan haberler herkesin canını sıkmıştır. Ailesinin de ona inanamaması sonucu hayata küser ve intihara teşebbüs eder. Ancak Somer, Türkan'a inanmayı seçer. Tam Somer'e kavuştum derken Türkan yere yığılır. Türkan'a ne olacak? İşte Üç Kız Kardeş 14. Bölüm Fragmanı

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI

Üç Kız Kardeş 14. yeni bölümüyle 31 Mayıs Salı akşamı Kanal D'de!

GAZETEDE YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER TÜRKAN'IN BAŞINA IŞ AÇIYOR!

Üç Kız Kardeş 14. Bölüm Fragmanında Gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler.

Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir. Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.

SOMER, TÜRKAN'A INANMAYI SEÇIYOR!

Türkan hakkında basında çıkan haberler herkesin canını sıkmıştır. Ailesinin de ona inanamaması sonucu hayata küser ve intihara teşebbüs eder.

Ancak Somer, Türkan'a inanmayı seçer. Tam Somer'e kavuştum derken Türkan içtiği ilaçların etkisiyle yere yığılır. Türkan'a ne olacak?

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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