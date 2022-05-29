Annenin Sırrıdır Çocuk 9. Bölüm Fragmanı | Saldun, Meryem'den şüpheleniyor...

Annenin Sırrıdır Çocuk 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinini yeni bölümünde Saldun Meryem'i sorguluyor. Meryem ise kayınvalidesi tarafından boşanmaya zorlanıyor. Meryem şimdi ne yapacak? İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 9. Bölüm Fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

ANNENIN SIRRIDIR ÇOCUK 9. BÖLÜM FRAGMANI

Saldun Meryem'den şüphelenerek onun ne zaman doğum yaptığını sorguluyor.

Meryem ise kayınvalidesi tarafından tehdit edilerek boşanmaya zorlanıyor. Meryem şimdi ne yapacak?

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk, 01.06.2022 Çarşamba akşamı saat 19:30'da TV8'de

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölümüyle ekrana geldi.

Sedef ve Çınar'ın yasak ilişkisi ortaya çıkınca dengeler değişir. Kimseye güveni kalmayan Defne bir darbede Sadun'dan alır.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 8.bölümünde Defne, Çınar ve Sedef'in ilişkisini öğrenmiştir. En yakın arkadaşıyla kocasının ihanetiyle yıkılan Defne, "İki aşağılık birbirinizi bulmuşsunuz" diyerek onlardan uzaklaşır.

Çınar ise Sedef'i düzenini bozmakla suçlar.

Defne, bebeğine kavuşmak için Saldun'la birlikte aramaya devam ederken Meryem'i korku sarar. Şüpheli kadının profili üzerinden konu araştırılırken Meryem paniğe kapılır.

Türkan Meryem'in karanlık geçmişini Sabriye'ye anlatır. Meryem ile Sabriye karşı karşıya gelir. Fakat Nuh beklenmedik bir hamle yapar.

Sabriye ise torununu Meryem'den alabilmek için elindeki son kozları oynar.