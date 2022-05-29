Yargı 34. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 34. bölümde Ilgaz ve Ceylin birbirine kavuşuyor! Ilgaz ve Ceylin'in düğününe herkes davetlidir. Aşkları bu kez galip mi geldi? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 34. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı sezon finali izle!

YARGI 34. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi.

YARGI 34. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 34. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı'nın sezon finalinde Ilgaz ve Ceylin birbirine kavuşması damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte Yargı 34. bölüm özeti...

YARGI 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz..

Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar.

Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin'in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?

Yaptıklarıyla etrafındaki herkesi kırıp döken ve bu yüzden oluşturduğu kocaman öfke dalgasının altında kalmak üzere olan Yekta'yı, bugüne kadar karşısındaki kimseden görmediği bir intikam arzusu beklemektedir.

Çınar ise, çözülen düğümle birlikte yeni bir hayata başlamak ister; ancak, hesaplanamayan bazı gelişmeler acaba bunu başarmasına izin verecek midir?

Ilgaz ve Ceylin'in yolculuğunda "son" hala çok uzaktadır, şimdilik konulan virgül acaba onları nereye savuracaktır?

Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?