29 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Survivor reyting sıralaması

29 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Korkusuz Korkak, Kanal D'de Yargı, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Orta Direk Şaban, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Teşkilat , Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 29 Mayıs reyting sıralaması

29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ramazan Sevinci yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Annenin Sırrıdır Çocuk yer aldı.

29 Mayıs reyting sonuçları açıklanır çıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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