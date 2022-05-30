TRT 1'in beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat, dün akşam sezon finaliyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Dizinin takipçileri "Teşkilat Serdar öldü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Teşkilat dizisinde Serdar karakterini Çağlar Ertuğrul canlandırıyor. Peki Teşkilat Serdar diziden ayrılıyor mu?

Teşkilat dizisinde yaprak dökümü yaşandı. Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi 48. bölümüyle sezon finali yaptı.

TEŞKİLAT DİZİDE YAPRAK DÖKÜMÜ

TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinde 3 oyuncu birden kadrodan ayrıldı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın sezon finalinde beklenmedik ayrılıklar yaşandı.

TRT 1'in sevilen aksiyon dizisi Teşkilat, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Nefeslerin kesildiği dizide Gürkan Uygun'un oynadığı Yıldırım karakteri ile Ezgi Şenler'in hayat verdiği Pınar ölerek kadrodan ayrıldı.

TEŞKİLAT SERDAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin final sahnesinde Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Teşkilat'ın başrol oyuncusu Serdar'ı oynayan Çağlar Ertuğrul'un diziye veda edip etmediği ise yeni sezonda belli olacak.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL BABA DİZİSİNE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Show Tv'de yayınlanan Baba dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ın yeni sezonda diziye veda edeceği, yerine Çağlar Ertuğrul'un geleceği iddia edildi. Dizi yapımcısından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Teşkilat Serdar karakterinin ölüp ölmediği yeni sezonda belli olacak.

Tolga Sarıtaş Baba dizisinden ayrılıyor; Yerine Teşkilat'ın yıldızı geliyor