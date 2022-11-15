Yürek Çıkmazı 3. Bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı Yürek Çıkmazı 3. Bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte Yürek Çıkmazı 3. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM İZLE!

Gold Film imzalı Yürek Çıkmazı, her salı saat 20.00'da TRT1'de.

YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Arabasını darp edenin Cennet'in oğlu Halil Tekin olduğunu öğrenen Zeynep büyük bir şok yaşar. Halil için de durum farklı değildir.

Caner'i beklerken karşısında Zeynep'i bulmuştur. Üstelik genç kadın annesinin avukatıdır.

Cennet'in mektubunu okuyan Halil; Birsen ve Feride'den farklı, annesinin hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını kabul eder. Ama bu da ona göre geç kalınmış bir hamledir.

Ve şimdi bunun kimseye bir faydası yoktur. Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Kendi de öyle yapacak, hayatına devam edecektir. Ancak ablasından öğrendiği yeni bir bilgi, Halil'in kendini sorgulamasına neden olur.

Öte yandan çaresizce bir ipucu arayan Zeynep, hiç beklemediği birinden bir telefon alır.

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.





Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi... Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş... Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

