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Medya

15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı reyting sıralaması

15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Celal İle Ceren, Gecenin Ucunda, MasterChef Türkiye ve Yürek Çıkmazı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting dizilimi

16 Kasım 2022 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
15 Kasım 2022 Salı reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı reyting sıralaması
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15 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de ise Baba isimli dizilerin yeni bölümleri seyirci karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki salı reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 15 Kasım 2022 reyting sonuçları

15 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ATV ANA HABER ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 YUREK CIKMAZI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 YUREK CIKMAZI TRT 1

3 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 UC KIZ KARDES KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3 UC KIZ KARDES KANAL D

4 YUREK CIKMAZI TRT 1

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 ESRA EROL'DA ATV

8 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

Gecenin Ucunda 7. Bölüm full izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm izle!

Yürek Çıkmazı 3. bölüm full izle Youtube!

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