Gecenin Ucunda dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. Gecenin Ucunda 7. Bölümde Macide, Ahmet'e artık görüşmek istemediğini söyler. Ahmet bu isteğin karşısında ne yapacak? Gecenin Ucunda 7. bölüm full izle tek parça!

GECENİN UCUNDA 7. BÖLÜM İZLE!

Masalsı aşk hikayesiyle 'Gecenin Ucunda' her çarşamba Star'da...

GECENİN UCUNDA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım tüm ailenin huzurunda Macide'yi Ahmet'e istedikten sonra Macide, Kazım'la yüzleşir ve arasına mesafe koyar.

Macide, Ahmet'e artık görüşmek istemediğini söyler.

Ahmet son çare olarak Kazım'dan yardım ister. Macide'den uzak durmakta zorlanan Kazım, Ahmet'e yardım etme bahanesiyle tehlikeli bir oyuna başlar.

Gecenin Ucunda, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.