Bir Peri Masalı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX TV'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Zeynep, zor zamanlardan geçen Köksal ailesine destek olabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Bir Peri Masalı 8. bölümüyle izleyenlerin ilgisini çekti. İşte Bir Peri Masalı 8. bölüm izleme bağlantısı ve son bölüm özeti

BİR PERİ MASALI 8. BÖLÜM İZLE

Bir Peri Masalı yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de...

BİR PERİ MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Peri Masalı, 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Bir Peri Masalı'nın 8. bölümünde büyük bir iş skandalı Köksal ailesini kökten sarsar.

Mağdur halk, Zafer'in tutuklanmasını isterken, Onur dahil bütün Köksallar Zafer'i kurtarabilmek için birlik olur.

Zeynep, Onur'a ve Köksallar'a zor zamanlarında destek olabilmek için hiç güvenmediği birisiyle anlaşmak zorunda kalır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zeynep hakkındaki tüm gerçekler ortaya çıkmıştır.

Zeynep, beyaz bayrak sallayıp yenilgiyi kabul etse de Onur ve Zafer arasındaki savaş daha yeni başlamıştır. Zeynep aradan ne kadar çekilmek istese de etrafındakiler henüz buna izin vermeyecektir.