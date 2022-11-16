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Dizi

Bir Peri Masalı 8. Bölüm full izle tek parça! Bir Peri Masalı 8. Bölüm izle!

Bir Peri Masalı 8. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde Köksal ailesi bir skandalla sarsılır. Zeynep ise Onur'a ve Köksallar'a destek olabilmek için hiç güvenmediği birisiyle anlaşmak zorunda kalır. Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı 8. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Bir Peri Masalı 8. bölüm izle tek parça!

16 Kasım 2022 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Bir Peri Masalı 8. Bölüm full izle tek parça! Bir Peri Masalı 8. Bölüm izle!
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Bir Peri Masalı 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX TV'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Zeynep, zor zamanlardan geçen Köksal ailesine destek olabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Bir Peri Masalı 8. bölümüyle izleyenlerin ilgisini çekti. İşte Bir Peri Masalı 8. bölüm izleme bağlantısı ve son bölüm özeti

BİR PERİ MASALI 8. BÖLÜM İZLE

Bir Peri Masalı yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de...

BİR PERİ MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Peri Masalı, 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Bir Peri Masalı'nın 8. bölümünde büyük bir iş skandalı Köksal ailesini kökten sarsar.

Mağdur halk, Zafer'in tutuklanmasını isterken, Onur dahil bütün Köksallar Zafer'i kurtarabilmek için birlik olur.

Zeynep, Onur'a ve Köksallar'a zor zamanlarında destek olabilmek için hiç güvenmediği birisiyle anlaşmak zorunda kalır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zeynep hakkındaki tüm gerçekler ortaya çıkmıştır.

Zeynep, beyaz bayrak sallayıp yenilgiyi kabul etse de Onur ve Zafer arasındaki savaş daha yeni başlamıştır. Zeynep aradan ne kadar çekilmek istese de etrafındakiler henüz buna izin vermeyecektir.

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