16 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting tablosu

16 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de O Kız, Star TV'de Gecenin Ucunda dizisi ekrana geldi. TRT1'de ise Milli Takım Hazırlık Maçı "Türkiye-İskoçya", ATV'de Kuruluş Osman, Fox TV'de Bir Peri Masalı, TV8'de Tuzak, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyiciyle buluştu. Peki en çok ne izlendi? İşte 16 Kasım 2022 reyting sonuçları

16 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

16 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.