Kuruluş Osman, 104. bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Tunç yürekli Alplarım! Şimdi küffarın yurduna çelik bir gürz gibi vurmanın vaktidir!" sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 104. bölümde Osman Bey Marmaracık'ı fethedebilecek midir? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 104.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 104. SON BÖLÜM İZLE ATV!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 104. bölümde Osman Bey, Cebe'yi yakalayıp obaya getiriyor. Moğolların komutanını nele geçiren Osman Beyin sıradaki hamlesi ne?

KURULUŞ OSMAN 104.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 104. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey'in Marmaracık'ı fethetme planları damga vurdu.

OSMAN BEY VE ALPLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Olof ve adamlarının, Konur Alp'in saklandığı madeni bulması ve ardından Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmaları sonrası Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu mağaradan nasıl çıkacaktır? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmasını ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ardına düşer.

OLOF VE KANTAKUZENOS'UN KANLI PLANI!



Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o mağaradan çıkamayacağına emindir. Osman Bey'in yokluğu hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice yüreklendirmiştir. Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır.

ORHAN BEY ÖNDERLİĞİNDE DİVAN KURULUYOR



Osman Bey'in yokluğunda Malhun Hatun postu boş bırakmaz. Görüş birliğiyle Osman Bey yerine posta Orhan Bey vekalet edecektir. Malhun Hatun, Orhan Bey'i dikkatli olması konusunda uyarır. Orhan Bey'in postta olması dengeleri nasıl değiştirecektir? Yenişehir'de kurulan Divan, tüm beyleri derin bir şaşkınlığa sürükler. Orhan Bey'in beyliğine diğer oba beylerinin tepkisi ne olacaktır? Bayındır Bey'in Orhan Bey için hazırladığı bir plan var mıdır? Düşman Yenişehir idaresinde zafiyet beklerken Orhan Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle düşmanları hayal kırıklığına uğratabilecek midir?

OSMAN BEY MARMARACIK'I FETHEDECEK Mİ?



Osman Bey nerede olduğunu herkesten gizleyecek ve böylece Olof'ların zafer sarhoşluğu sürecektir. Osman Bey Marmaracık'ı fethetmek için ilk olarak hangi adımı atacaktır? Osman Bey, Marmaracık Fethi için bambaşka bir hamlede bulunup kimsenin beklemediği biriyle birlikte hareket edecek ve Olof ile Kantakuzenos'u hiç ummadıkları bir yerden vuracaktır. Osman Bey bunca meşakkat sonunda Marmaracık'ı fethedebilecek midir?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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