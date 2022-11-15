Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamları fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 9. Bölümüyte izleyiciden büyük ilgi gördü. Heyecanın bir an olsun eksilmediği dizinin yeni bölümünde Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla'nın amacı ne? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 8. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 9 bölüm izle full hd!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 9. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, 9. bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölüm fermanını imzalamıştır ancak kurşunlara Kurban'ın oğlu Şamil hedef olur.

Şamil ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise duygusal bir sarsıntı geçirir. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırır.

Kurban ve mahdumları ailenin en küçüğü Şamil'in vurulmasıyla bilenirler. Ele avuca sığmayan Azamet'i sakin tutmak mümkün olamayacaktır.

Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan ve bu arada da emniyetle de takışan Cezayir her iki ailesine de yetişmek için çabalar.

Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrenmiş olmasına rağmen zamanında hastaneye yetişmeyi başaramaz. Ancak onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlenmiştir.

Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise üstleri tarafından büyük bir uyarı alır. Ya kendisi ölecektir ya da Cezayir Türk...

Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girer.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.