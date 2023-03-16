Yüz Yıllık Mucize dizisinin uyarlama olup olmadığı konusu, ilk bölmün ekrana gelecek olmasıyla birlikte gündeme geldi. STAR TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinde 1893 yılında Selanik'te doğan Ali Tahir'in Kurtuluş Savaşı'nda şehit olması ve günümüze uzanan hikayesi ele alınıyor. Peki Yüz Yıllık Mucize dizisi hangi diziden uyarlama? İşte dizinin konusu, oyuncuları ve hikayesi

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Yüz Yıllık Mucize dizisi yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi Perşembe akşamları Star Tv'de yayınlanacak. Yüz Yıllık Mucize dizisi, konusu ve hikayesiyle seyircinin dikkatini çekti.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle; Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.





Yüz Yıllık Mucize dizisinin Yapımın yönetmenliğini Hilal Saral yaparken senaryosunu Nuran Evren Şit ele alıyor. Fantastik kurgusu ve farklı konusuyla öne çıkan dizinin uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu. Yüz Yıllık Mucize dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. İşte dizi hakkında detaylar...

YÜZ YILLIK MUCİZE UYARLAMA MI?

Yüz Yıllık Mucize dizisi uyarlama olmayıp, orijinal bir hikayeye sahiptir.

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşanan olaylar ele alınacak.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı, Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüzyıllık Bir Mucize'nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.