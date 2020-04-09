Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman? Zuhal Topal'la Sofrada saati ve FOX TV yayın akışı

09 Nisan 2020 Perşembe 13:30 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 13:30

Zuhal Topal’la Sofrada programı neden yok? Gelinlerin kayınvalideleri ile beraber en yüksek yemek puanına ulaşıp haftanın birincisi olabilmek için ter döktüğü yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada'da seyircisini sürpriz bir yenilik bekliyor. Her hafta birbirinden marifetli yarışmacıların rakiplerine zaman zaman yaptığı sert eleştirilerle gündeme gelen Zuhal Topal'la Sofrada programında alınan karar üzerine formatı değiştirildi. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman? İşte Zuhal Topal’la Sofrada programının yeni formatı ve yeni bölüm tarihi

Eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyarak seyircisine kahkaha tufanı estirmesinin yanı sıra hararetli tartışmalarıyla gündeme gelen yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal açıklama yapıp artık formatının değiştiği müjdesini seyircisine açıklayarak çekimlerin program tarafından belirlenen yeni evde gerçekleştirileceğini duyurdu. Programın konsept değişikliğine giderek farklı bir soluk getirmesi yarışmaya katılacak gelinlerin kendi mutfak düzenin dışındaki başka bir evde yarışacakları için de bambaşka bir deneyim yaşatacak. Öte yandan küresel bir salgın haline gelerek bir anda bir çığ gibi büyüyen Korona Virüsü için tedbir geliştirmeyi ihmal etmeyen programın bu sebepten ötürü konsept değişikliği yaptığı öğrenildi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zuhal Topal’la Sofrada programının yeni bölümleri ile hafta içi saat 16.00'da yayınlanacak.

Televizyon ekranlarında yarışmacı adayların masa düzeni, sunum, yemek menüsü ve karşılama gibi etmenlerin her birini göz önünde bulundurarak puanlamalarını gerçekleştirdiği Zuhal Topal'la Sofrada programında izleyici kitlesine müjdeli haber verildi. Elinin lezzetine ve mutfak konusunda kendine güvenen gelinlerin tüm rakiplerini geride bırakarak 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için üstün gayret sarf ettiği yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada'da bu hafta itibariyle yepyeni bir konsepte geçilmesi izleyici kitlesini heyecanlandırdı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.

Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılındaMüjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.