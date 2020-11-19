Zümrüdüanka dizisinin günü değişti! Zümrüdüanka 20. yeni bölümü ne zaman, hangi gün?

19 Kasım 2020 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:12

Başrollerinde Alp Navruz, Ceren yılmaz, Selim Bayraktar ve Ayten Uncuoğlu'nun yer aldığı dizi her Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Bu hafta FOX TV yayın akışında son bölümün tekrarı yayınlanan dizinin izleyenleri Zümrüdüanka'nın neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. İki gencin türlü zorluklara rağmen birlikte olma çabasını anlatan Zümrüdüanka 20. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

ZÜMRÜDÜANKA 20. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisi gün değişikliği yaparak artık her Çarşamba günü izleyicisi karşısına çıkacak. Dizinin ise bu akşam yeni bölümü yerine tekrarı ekranlarda olacak.

Zümrüdüanka yeni bölümü 25 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

ZÜMRÜDÜANKA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir'in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu'nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt'ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey'in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye'de şehit düşen torunu Serhat'a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.