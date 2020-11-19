19 Kasım 2020 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:46

Sen Çal Kapımı yeni bölüm hangi gün? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın yayın günü değişti. FOX Tv'de yayınlanan Zümrüanka dizisi ile Sen Çal Kapımı dizilerinin yayın günleri değişti. Diziyi izleyenler Çarşamba akşamı ekranlarda göremeyince Sen Çal Kapımı 19. bölüm ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. İzlenme rekorları kıran dizi artık hafta içi yayınlanacak. İşte yeni yayın tarihi

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Sen Çal Kapımı artık Cumartesi akşamları saat 20.00'de FOX'ta!

Çarşamba akşamları yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' artık cumartesi akşamları ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı dizisinin yerine ise FOX’un bir başka dizisi Zümrüdüanka yayınlanacak. Sen Çal Kapımı'nın 19. yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü Fox TV ekranlarında olacak.

SEN ÇAL KAPIMI 19. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda’nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda’ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölümde seneler önceki kazayı, Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor.

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi?

SEN ÇAL KAPIMI 19. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle 21 Kasım Cumartesi Saat 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜM FRAGMANI

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.