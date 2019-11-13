Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno'yu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Avn söz konusu görüşmede, “Yeni hükümet, Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması beklenen, dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra yolsuzluk yapanların kovuşturulmasını öngören bazı yasalara ek olarak önceki hükümet tarafından onaylanan reform belgesinin uygulanmasını taahhüt edecektir” dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkede yaşanan duruma dair konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“1.5 milyondan fazla Suriyeli mültecinin Lübnan’a olumsuz yansımalarının yanı sıra ülkenin şu an yaşadığı gösteriler ve grevler sonucunda ekonomik durum kötüleşiyor. Ancak önümüzdeki iki ay içinde petrol ve gaz aramalarının başlaması ekonomik durumun kademeli olarak iyileşmesine yardımcı olacak.”

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre Avn, Lübnan Cumhurbaşkanlığı İşleri Devlet Bakanı Selim Cerisati ve Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Bruno Foucher’in de katıldığı görüşmede, yeni hükümet başkanını belirlemek için Meclis müzakereleri yürütmek üzere temaslarına devam edeceğini dile getirdi.

Avn ayrıca, yeni hükümetin halkın güvenine ek olarak parlamento bloklarının güvenini kazanacak siyasetçi ve teknokratlardan oluşması gerektiğini de tekrarladı.

Cumhurbaşkanı, halk hareketinin kendisinin gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği reformları hale slogan olarak kullandığını söyleyerek, defalarca çağrıda bulunmasına rağmen halk hareketindekilerle diyalog kurmanın hala imkansız olduğunu savundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ise ülkesinin Lübnan'daki duruma olan ilgisini dile getirerek, egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve halkının birliğine verdiği önemi de ifade etti.

Farno ayrıca ülkesinin Lübnan’ı mevcut sıkıntılardan kurtulmaya yardım etmeye hazır olduğunu da belirtti.