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Pakistan ordusu: Olası savaş durumunda (Hindistan'a) tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgenerali Asif Ghafoor, Hindistan’ı Pakistan ile karşı karşıya gelmemesi konusunda uyarıda bulunarak, 'Biz, olası bir savaş durumunda tüm gücümüzle karşılık vereceğiz. Umuyoruz ki bunu anlar ve Pakistan ile karşı karşıya gelmeye kalkmazlar' dedi.

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Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Pakistan’ın "savaş hazırlığında olunduğuna dair" iddiaları yalanladı. Tehditler ve raporların karşı taraftan geldiğini aktaran Ghafoor, "Biz yalnızca savunma hakkımızı kullanıyoruz" dedi. Ghafoor, Pakistan’ın savaşa girme gibi bir isteğinin bulunmadığını ancak Hindistan tarafından yapılacak herhangi bir saldırının kendilerini şaşırtmayacağını ifade etti. Saldırı gibi bir durumun olması halinde kendilerinin de bir sürprizle karşılık vereceklerini kaydeden Tümgeneral Ghafoor, Hindistan’ı Pakistan ile karşı karşıya gelmemesi konusunda uyarırken, "Olası bir savaş durumunda herhangi bir eksiğimizin olacağı kesinlikle düşünülmesin" ifadesini kullandı.
  
"PAKİSTAN İLE MÜNAKAŞAYA GİRMEYE KALKIŞMASINLAR"
 
İstek ve amaçlarının kendi istedikleri devlete ulaşmak olduğunu kaydeden Tümgeneral Asif Ghafoor, "Biz, olası bir savaş durumunda tüm gücümüzle karşılık vereceğiz. Umuyoruz ki bunu anlar ve Pakistan ile karşı karşıya gelmeye kalkmazlar" dedi.
 
İran’ın iddialarına yanıt veren Tümgeneral Asif Ghafoor, "Batıdaki komşumuz, arkadaşça yaklaştığımız bir ülkedir. Pakistan olarak, İran ile sınırlarımız hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Yani durumu istismar edilebilecek bir taraf olmadığını düşünüyoruz" dedi.
 
14 Şubat’ta, Keşmirli gençler Hindistan’ın güvenlik güçlerini hedef almıştı. Hindistan, saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuştu. Bir süre sonra olay hakkında açıklama yapan Pakistan Başbakanı Imran Khan, "İddiaları araştırmak ve saldırının detayı hakkında bilgi alabilmek için zamana ihtiyacımız var" demişti.
 

Afrin´de terör saldırısı

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