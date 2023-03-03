10 bin kilometre öteden Türkiye'ye dostluk eli

En az 10 bin kilometre öteden Türkiye'ye dostluk elini uzatan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasından en fazla yardım malzemesi ve arama kurtarma personeli gönderen ülkelerden biri oldu.

Yardım toplama merkezleri olarak belirlenen Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Pretorya Ofisi ve beyaz eşya firması Arçelik/DEFY'nin Durban'daki tesisleri, Güney Afrikalılardan gelen yardım malzemeleriyle dolup taştı.

- GÜNEY AFRİKA'DAN TÜRKİYE'YE 100 TONUN ÜZERİNDE YARDIM MALZEMESİ

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine, Güney Afrika'nın depremin ilk gününden itibaren Türkiye'ye yardım ulaştıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Depremlerin hemen ertesi gününde 33 kişilik sağlık ve arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti. Bunu, 9 Şubat'ta 20 kişilik diğer sağlık ekibi takip etti." dedi.

Awqaf SA, Jamiatul Ulema, Al Imdaad gibi Güney Afrikalı STK'lerin, depremlerin hemen ardından başlattıkları yardım kampanyaları kapsamında ilk üç haftada yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarında ayni yardım topladıklarını kaydeden Kandaş, "Bireysel yardımlar da eklendiğinde 100 tonu aşan ayni yardımlar, tarifeli ve haftalık Türk Hava Yolları kargo uçuşlarıyla Türkiye'ye ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Kandaş, bu ayni yardımların 860 çadır, 239 jeneratör, 116 seyyar tuvalet, 69 yatak, 3 bin 304 uyku tulumu, 6 bin 255 battaniye, 641 ısıtıcı, 46 seyyar ocak ve 4 tonluk giysiyi içerdiğini söyledi.

- 110 BİN DOLARLIK NAKDİ YARDIM

Güney Afrikalıların ve burada yaşayan Türk vatandaşlarının yaptıkları nakdi yardımlara da değinen Kandaş, "Büyükelçiliğin deprem yardım seferberliği kapsamında açmış olduğu resmi banka hesabına yaklaşık 110 bin dolar nakdi yardımda bulunuldu." dedi.

Güney Afrika hükümetinin de bu süreçte 10 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu kaydeden Kandaş, Güney Afrika Polis Teşkilatının da 5 K-9 köpeği ile 6 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini anlattı.

Kandaş, büyükelçilikte açılan taziye defterine Güney Afrikalıların yoğun ilgi gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güney Afrika halkının bu zor günlerde göstermiş olduğu dayanışmayla, iki ulus arasında sonsuza kadar yaşanacak gönül köprülerinin temelleri atılmış oldu. 10 bin kilometre öteden gösterilen bu yardım eli, şüphesiz iki ülke ilişkilerini hem güçlendirecek hem de insani ilişkiler ve gönül bağımız açısından önemli katkı sağlayacaktır. Güney Afrika hükümetine ve halkına minnettarız. Güney Afrika'da yaşayan vatandaşlarımıza minnettarız."