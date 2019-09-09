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10 erkekten sonra bir kız çocukları oldu

İngiltere'nin ardı ardına 10 erkek çocuk doğuran anne, son olarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

  • İHA
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İskoçya'da Dingwall adlı kasabada yaşayan Alexis ve David Brett'in 10 erkek çocuktan sonra bir kız çocukları oldu. Dağlık bir bölgede yaşayan aile, kız çocukları olduğu için hem şaşkın hem de mutlu. Bebeğe Cameron ismini veren aile, artık çocuk sahibi olmayacaklarını ve ailelerinin tamamladığını söyledi.
 
Basına konuşan Alexis, kız bebekleri doğduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Başka bir oğlumuz olduğunu duymayı bekliyordum. Ancak bir kızımız olduğunu duyunca çok şaşırdık. Kızımız Cameron'a sahip olmak çok harika bir duygu" dedi.
 
Makinist olarak çalışan David Brett, Cameron'un yaşları 2 ila 17 arasında değişen kardeşlerinin üzerinde müthiş bir etkisi olduğunu söyleyerek, "Cameron'un yanında daha iyi davranıyorlar, uyuduğu zaman da sessiz olmaya çalışıyorlar. Cameron'u tutmaya ve beslemeye yardım etmek istiyorlar ki bu harika" ifadelerini kullandı.
 
Esprili bir dille "Artık kesinlikle çocuk yapmayacağız" diyen Brett, "Daha fazla çocuk yapmayacağız, bunu geçen sefer söylemiştim ancak bu sefer kesinlikle son. Ailemi bu şekilde seviyorum" ifadelerini kullandı.

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