10 yıl aradan sonra ilk! Türkiye ile Libya arasında yeniden başlıyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA SEFERLER YENİDEN BAŞLIYOR

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY 'den yapılan açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullanılmıştı.