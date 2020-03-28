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Dünya

101 yaşındaki İtalyan koronavirüsü yendi

Koronavirüsün 9 binden fazla can aldığı İtalya'da 101 yaşındaki bir kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

28 Mart 2020 Cumartesi 15:14 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 15:44
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Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını her gün yüzlerce ölüme neden oluyor.

28 Mart itibarıyla vaka sayısı 600 bini, ölü sayısı da 28 bini geçti.

Salgından en çok ülkelerden biri olan İtalya’da vaka sayısı 86 bini aşarken, 9 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Her gün acı haberlerin geldiği ülkede bu kez mucizevi bir gelişme yaşandı. 101 yaşındaki bir İtalyan, Covid-19’u yenmeyi başardı. Adı açıklanmayan medyanın “Bay P” olarak duyurduğu yaşlı adamın virüs nedeniyle yattığı hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

Dünya genelinde yaklaşık 50 milyondan ölümüne neden olan İspanyol gribi salgını sırasında dünyaya gelen “Bay P”, salgın, açlık ve savaş gibi büyük felaketlerin ardından corona virüs belasından da zaferle çıkmayı başardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rimini Belediye Başkanı Yardımcısı Gloria Lisi, yaşlı adamın hastalığı alt etmesini “olağanüstü” olarak nitelendirerek, “Gelecek için bize umut verdi” diye konuştu.

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