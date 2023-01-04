116 adet kullanılmış tank satın alıyorlar

Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, 1. Varşova Zırhlı Tugayı'nda düzenlenen törenle ABD'den 116 adet kullanılmış M1A1 Abrams tankı satın alınmasını içeren sözleşmeyi imzaladı. Blaszczak burada yaptığı konuşmada, "Polonya ordusunu güçlendiriyoruz, ordunun zırhlı yumruğunu güçlendiriyoruz. Bu, ordunun güçlü bir şekilde desteklenmesi ve saldırganı caydırmak için güçlü bir unsurdur. İlk parti bu yıl Polonya ordusuna teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

ABD'ye askeri işbirliğinden ötürü teşekkür eden Savunma Bakanı Blaszczak, söz konusu işbirliğinin Polonya'ya ve NATO'nun doğu kanadına hizmet edeceğini söyledi. ABD ile işbirliklerinin uzun vadeli olduğunu belirten Blaszczak, Patriot füzelerinin Polonya'ya ulaştığını ve HIMARS roket sistemini beklediklerini söyledi.

Polonya, geçtiğimiz nisan ayının sonunda elindeki 240 adet modifiye edilmiş T-72 tankını Ukrayna'ya hibe etmiş, kendi envanterinde oluşan açığı ise ABD'den tank sipariş ederek karşılamayı kararlaştırmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise geçtiğimiz aralık ayında Polonya'ya 116 adet kullanılmış M1A1 Abrams tankı, 12 adet M88A2 Hercules zırhlı kurtarma aracı, 8 adet M1074 müşterek taarruz köprüsü, 6 adet M577 komuta yeri aracı, 26 adet HMMWV yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı vasıta, 26 adet JLTV hafif zırhlı araç, on binlerce tank mühimmatı ve makineli tüfek satışına onay vermişti. Söz konusu satışın maliyetinin yaklaşık 3.75 milyar dolar olacağı belirtilirken, bugün imzalanan 1.4 milyar dolarlık anlaşma ise ABD'den satın alınacak silah ve mühimmatın ilk etabını oluşturuyor. 116 adet Abrams tankının teslimatına bu yıl içinde başlanması ve 2024'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

Polonya, geçtiğimiz temmuz ayında ABD'den 4.75 milyar dolar değerinde 250 adet M1A2 SEPv3 Abrams ana muharebe tankı siparişi vermişti.