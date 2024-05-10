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Dünya

144 bin tonluk devin 13 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisinin 13 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 13:52 - Güncelleme:
144 bin tonluk devin 13 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 13 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 13 Mayıs'ta Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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