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Dünya

15 Amerikan askeri Almanya'ya nakledilmişti... Pentagon kazayı doğruladı

Pentagon, Suriye'de helikopter kazasında yaralanarak tedavi için Almanya'ya nakledilen ABD'li asker sayısının 15 olduğunu bildirdi. Pentagon Sözcüsü Yarbay Phillip Ventura, pazar günü 'Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen bir helikopter kazasında 22 askerin yaralandığını' doğruladı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 06:05 - Güncelleme:
15 Amerikan askeri Almanya'ya nakledilmişti... Pentagon kazayı doğruladı
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Pentagon Sözcüsü Yarbay Phillip Ventura, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü "Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen bir helikopter kazasında 22 askerin yaralandığını" doğruladı.

Ventura, söz konusu kazayla ilgili, "Olayın nedeni hala araştırılıyor, ancak bir düşman tehdidi veya saldırısıyla ilgili değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Yaralanan 22 ABD servis üyesinin tamamının tedavi altına alındığını belirten Pentagon Sözcüsü, "Bunlardan 15'i tedavi için Almanya'ya sevk edildi. Hepsi şu anda stabil durumda." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ve Güney Asya'daki operasyonları denetleyen Pentagon Merkez Komutanlığı, pazartesi gecesi yaptığı kısa açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "bir helikopter kazasında" 20'den fazla askerin yaralandığını duyurmuştu.

ABD medyasında dün, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele için bulunan "ABD komando biriminden 10 askerin, helikopter kazasında yaralandıktan sonra Almanya'da tedavi altına alındığı" bilgisi yer almıştı.

Üç üst düzey askeri yetkilinin bildirdiğine göre Suriye'nin kuzeydoğusunda, ABD komandolarını taşıyan MH-47 Chinook helikopterinin belirsiz bir nedenden dolayı düştüğü kaydedilmişti.

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