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Dünya

16 aylık bebeğini ölüme terk etmişti... Cani anneye müebbet hapis

ABD'de Kristel Candelario (32) isimli bir kadın, 16 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp tatile giderek ölümüne sebep olmuştu. Yaşanan olay sonrası yargılanan cani anne ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

AA19 Mart 2024 Salı 18:52 - Güncelleme:
16 aylık bebeğini ölüme terk etmişti... Cani anneye müebbet hapis
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Yeni yürümeye başlayan 16 aylık kızı Jailyn'i, Haziran 2023'te Cleveland'daki evinde tek başına bırakıp, yaklaşık 10 günlük tatile çıkan Canderlario, döndüğünde bebeğini açlık ve susuzluktan ölmüş buldu.

Cuyahoga İlçe Savcılığından yapılan açıklamada, Ohio'lu annenin, kız çocuğunu evin içindeki oyuncaklarla dolu bir odaya kilitleyip önce Detroit şehrine sonra da Porto Riko'ya tatile gittiği belirtildi.

Açıklamada, açlıktan oldukça zayıflamış çocuğun, idrar ve dışkıyla kirlenmiş bir oyun alanında ölü bulunduğu kaydedildi.

22 Şubat'ta "cinayet ve çocukları tehlikeye atma" suçunu kabul eden Candelario, dün çıktığı mahkemede, "şartlı tahliyeden yararlanmaksızın, ömür boyu hapis cezası" aldı.

İlçe Kamu Hukuk Mahkemesi Hakimi Brendan Sheehan, sorumsuz anneye, öz kızını aç bırakarak "en büyük ihaneti" işlediğini söyledi.

Depresyon ve buna bağlı zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candelario, "çok acı çektiğini ve bağışlanmak için her gün dua ettiğini" söylemekle yetindi.

  • Ohio
  • Kristel Candelario

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