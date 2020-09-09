İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4866
  • EURO
    8,8528
  • ALTIN
    468.008
  • BIST100
    1099.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 160 ülkeyi kapsıyor: Almanya seyahat uyarısını uzattı
Dünya

160 ülkeyi kapsıyor: Almanya seyahat uyarısını uzattı

Almanya, 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısını 30 Eylül'e kadar uzattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, 1 Ekim'de hükümetin konuyu tekrar ele alacağını, her ülkenin ayrı ayrı değerlendirileceğini ve ona göre uzatma kararı verileceğini açıkladı.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:34
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri hariç 160 ülkeye 14 Eylül'e kadar geçerli olan seyahat uyarısının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Adebahr, 1 Ekim'de hükümetin konuyu tekrar ele alacağını, her ülkenin ayrı ayrı değerlendirileceğini ve ona göre uzatma kararı verileceğini belirtti.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim'de kapsamlı uyarının yerini her ülkeye farklı uyarı sisteminin alacak olmasını doğru bir adım olarak niteledi.

Fiebig, sektörde ne zaman işlerinin açılacağı konusunda belirsizliğin ise sürdüğüne işaret etti.

Almanya, 17 Mart'ta 200 ülkeye seyahat uyarısı yayınlamış daha sonra kademeli olarak AB ve bazı ülkelere yönelik uyarıyı kaldırmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.