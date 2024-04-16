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Dünya

17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası yandı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası bu sabah alevlere teslim olurken, binanın simge kulesi yıkıldı.

IHA16 Nisan 2024 Salı 11:11 - Güncelleme:
17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası yandı
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Danimarka'da tarihi binada yangın çıktı. Başkent Kopenhag'da bulunan 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasındaki yangının yerel saatle 08.00 sıralarında başladığı öğrenildi. Nedeni henüz bilinmeyen yangında alevlerin sardığı binanın simge kulesi yıkıldı. Yangından kurtulmaya çalışan binadakiler bir yandan da içeride bulunan bazı tarihi tabloları dışarı çıkarttı. Danimarka medyası, yangın nedeniyle binanın yakınındaki meydanın da boşaltıldığını aktardı.

Bölge sakini Henrik Grage, borsa binasındaki yangını Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde 2019 yılında çıkan yangına benzeterek, "Bu bizim Notre-Dame'ımız" dedi.

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